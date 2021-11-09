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вторник, 09 ноября 2021 12:52

Риз Уизерспун призналась, почему плакала после продажи своей компании за $900 млн
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Американская актриса и бизнесвумен 45-летняя Риз Уизерспун снялась в стильной фотосессии для глянца InStyle.

Звезда фильма "Блондинка в законе" предстала в модных нарядах. На нескольких снимках, опубликованных на сайте издания, позировала в мини-шортах, демонстрируя стройные ноги. В интервью рассказала об успехе и о том, как женщины и мужчины по-разному его воспринимают.

"Я уже говорила это Опри Уинфри раньше, но (баскетболист. - Gazeta.ua) Леброн Джеймс не говорит: "Я вроде разбираюсь в баскетболе". Он говорит: "Я лучший". Так что я действительно считаю, что я разбираюсь в том , чем занимаюсь. Я занимаюсь этим уже 30 лет. Я знаю, что делаю. Дайте мне мяч. Другое важное отличие - то, что у женщин есть скромность. У меня нет проблем с тем, чтобы сказать кому-то: "Я не понимаю , что вы говорите, не могли бы вы, пожалуйста, мне объяснить?" Сомнения в себе - это хороший инструмент. Ты не должен знать всего. Обратись к кому-то (за советом. - Gazeta.ua), но стой на том , чтобы учиться и совершенствоваться", - поделилась мыслями Уизерспун.

Американская актриса Риз Уизерспун позировала в стильных образах для глянца
Фото: Эмма Самертон для издания InStyle
Американская актриса Риз Уизерспун позировала в стильных образах для глянца
Американская актриса Риз Уизерспун позировала в стильных образах для глянца
Американская актриса Риз Уизерспун позировала в стильных образах для глянца
Американская актриса Риз Уизерспун позировала в стильных образах для глянца

Она утверждает, что с актрисами часто не хотят обсуждать финансовые вопросы.

"Не предоставлять кому-то информацию - это форма контроля. Так что в определенный момент в моей карьере я, так сказать, вернула себе бразды правления. Я наконец подняла трубку и сказала: "Я не в восторге от этой части моего соглашения", и мой агент ответил: "Хорошо, давай поменяем ее.". Иногда ты должен поднять трубку. Не принимай как данность. Ты не знаешь ответов", - отметила звезда сериала "Утреннее шоу".

Поделилась, что в прошлом году расплакалась из-за успешной продажи собственной компании Hello Sunshine за $900 млн.

"Я плакала и думала о своей бабушке, и плакала еще сильнее. Думала обо всех женщинах, у которых не было таких возможностей, я осознаю, что мне очень повезло, что я стою на пути, который проложили для меня другие женщины", - прокомментировала женщина.

Уизерспун добавила, что ее 22-летняя дочь Ава пока ищет свое место в жизни и стремится делать добрые дела для мира. Кроме Авы, у актрисы еще двое детей: 18-летний Дикон и 9-летний Теннесси.

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"Мне нравится, когда меня ошибочно принимают за дочь, потому что благодаря этому я чувствую себя очень молодой. Я так ею горжусь", - поделилась многодетная мать.

Журнал Forbes назвал самую богатую актрису в мире. Ею стала американка 45-летняя Риз Уизерспун. Ее состояние оценивается в $400 млн. В списке богачей женщина оказалась не впервые. В 2007 году она так и не заняла первое место.

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