Назвали самую богатую актрису в мире

Журнал Forbes назвал самую богатую актрису в мире. Ею стала американка 45-летняя Риз Уизерспун.
Ее состояние оценивается в $400 млн. В списке богачей женщина оказалась не впервые. В 2007 году она так и не заняла первое место, сообщает УНИАН.
За съемки в одном эпизоде Уизерспун платят не менее $1 млн. Прибыль получает и за рекламу мебельной компании Crate & Barrel.
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Ранее актриса продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine за $900 млн. На ее счету такие проекты как "И повсюду тлеют пожары", "Большая маленькая ложь" и "Исчезнувшая".
Риз Уизерспун сыграла главную роль в фильме "Блондинка в законе". Эта лента принесла ей популярность и узнаваемость.
Певица Рианна стала самой богатой женщиной в музыкальной индустрии. Ее состояние оценивается в $1,7 млрд. Артистка имеет собственную косметическую компанию Fenty Beauty, которая приносит ей основной доход.
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