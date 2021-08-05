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четверг, 05 августа 2021 15:41

Назвали самую богатую актрису в мире

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Журнал Forbes назвал самую богатую актрису в мире. Ею стала американка 45-летняя Риз Уизерспун.

Ее состояние оценивается в $400 млн. В списке богачей женщина оказалась не впервые. В 2007 году она так и не заняла первое место, сообщает УНИАН.

Автор: instagram.com/reesewitherspoon
  Риз Уизерспун сыграла Джун Картер в фильме "Переступить черту" и была удостоена премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за лучшую женскую роль
Риз Уизерспун сыграла Джун Картер в фильме "Переступить черту" и была удостоена премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за лучшую женскую роль

За съемки в одном эпизоде ​​Уизерспун платят не менее $1 млн. Прибыль получает и за рекламу мебельной компании Crate & Barrel.

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Ранее актриса продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine за $900 млн. На ее счету такие проекты как "И повсюду тлеют пожары", "Большая маленькая ложь" и "Исчезнувшая".

Риз Уизерспун сыграла главную роль в фильме "Блондинка в законе". Эта лента принесла ей популярность и узнаваемость.

Певица Рианна стала самой богатой женщиной в музыкальной индустрии. Ее состояние оценивается в $1,7 млрд. Артистка имеет собственную косметическую компанию Fenty Beauty, которая приносит ей основной доход.

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Дата
05
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