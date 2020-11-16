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понедельник, 16 ноября 2020 18:47

Riya презентовала клип из своих домашних видео
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Украинская инди-поп певица Riya обнародовала атмосферное клип на романтически-осенью песню "Під плащем". В видео певица показала историю, созданную из своих архивных видео, снятых на мобильный телефон.

По словам Riya, песня идеально сочетается с гитарой и передает чрезвычайно эмоциональную атмосферу.

"Песня "Під плащем" получилась очень романтичной и даже интимной. Она очень искренняя. Мне хотелось передать в видео эту самую романтику, тепло и искренность", - рассказывает Riya.

Певица представила видеоработу
Фото: предоставлено пиар-агентом артистки
Певица представила видеоработу
Певица представила видеоработу
Певица представила видеоработу
Певица представила видеоработу

Лирическую балладу певица создала в коллаборации с израильским музыкантом Emil Khachaturian.

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"Когда я впервые услышал песни Рии, я был переполнен эмоциями от ее музыкальной искренности. Когда предлагал коллаборации, в тот момент подсознательно понимал - получится замечательный творческий тандем", - рассказывает Emil Khachaturian.

Инди-поп певица Riya представила романтическую песню "Під плащем". Эта музыкальная история войдет во второй полноформатного музыкального альбома певицы. "Під плащем" - это песня, под которую хочется признаваться в любви и признаваться, под которую невесты танцевать свой первый свадебный танец.

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