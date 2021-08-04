Рианна стала миллиардершей и самой богатой женщиной в музыкальной индустрии

Барбадосская певица 33-летняя Рианна стала долларовой миллиардершей. Теперь она - самая богатая музыкант в мире. Но в целом зарабатывает она не творчеством, а собственной косметической компанией Fenty Beauty.

Автор: instagram.com/badgalriri Рианна стала самой богатой женщиной в музыкальной индустрии

Состояние поп-исполнительницы составляет $1,7 млрд. Среди самых богатых женщин из шоу-бизнеса артистка уступает телеведущей Опре Уинфри. Ее состояние оценивают в $2,7 млрд, сообщает издание Forbes.

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Основная часть состояния Рианны, что составляет около $1,4 млрд, приходится на ее долю в Fenty Beauty. Ей принадлежит 50% от стоимости компании. Еще значительная часть суммы - у производителя нижнего белья Savage x Fenty. Также она зарабатывает благодаря музыке и актерской деятельности.

Барбадосская поп-певица Рианна захватила сеть сексуальными снимками. На серии фотографий она появилась в дерзком образе. Звезда позировала в комплекте полупрозрачного нижнего белья желтого цвета собственного бренда Savage X Fenty. На одном из фото посветила сочными ягодицами.