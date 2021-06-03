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четверг, 03 июня 2021 13:50

Рианна соблазнила сеть сочными ягодицами в откровенном нижнем белье
5

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Барбадосская поп-певица 33-летняя Рианна захватила сеть сексуальными снимками.

На серии фотографий, опубликованных в Instagram, она появилась в дерзком образе. Звезда позировала в комплекте полупрозрачного нижнего белья желтого цвета собственного бренда Savage X Fenty. На одном из фото посветила сочными ягодицами.

"Я три минуты обдумывала подпись. Мне нечего сказать", - подписала снимки артистка.

Рианна часто показывает фигуру в комплектах нижнего белья собственного бренда
Фото: instagram.com/badgalriri
Рианна часто показывает фигуру в комплектах нижнего белья собственного бренда
Рианна часто показывает фигуру в комплектах нижнего белья собственного бренда
Рианна часто показывает фигуру в комплектах нижнего белья собственного бренда
Рианна часто показывает фигуру в комплектах нижнего белья собственного бренда

Пост лайкнули более 6,5 млн пользователей сети. В комментариях выразили восхищение фигурой исполнительницы.

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"Горячая крошка", "Королева", "Некоторые вещи не нуждаются в подписи".

Американский рэпер 32-летний A$AP Rocky, настоящее имя которого Ракима Майерса, подтвердил слухи о том, что у него романтические отношения с барбадосской певицей 33-летней Рианной. Он назвал артистку любовью всей жизни.

Слухи о том, что у звезд есть чувства друг к другу, появились еще в 2013 году. Тогда пара вместе выступала в мировом турне певицы - Diamonds. Впоследствии Рианна начала встречаться с саудовским бизнесменом-миллиардером Хасаном Джамилем. В прошлом году она разорвала отношения с ним. Считается, что Майерса и Рианна тогда же и начали встречаться.

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Дата
03
июня

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