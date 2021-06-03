Рианна соблазнила сеть сочными ягодицами в откровенном нижнем белье

Барбадосская поп-певица 33-летняя Рианна захватила сеть сексуальными снимками.

На серии фотографий, опубликованных в Instagram, она появилась в дерзком образе. Звезда позировала в комплекте полупрозрачного нижнего белья желтого цвета собственного бренда Savage X Fenty. На одном из фото посветила сочными ягодицами.

"Я три минуты обдумывала подпись. Мне нечего сказать", - подписала снимки артистка.

Фото: instagram.com/badgalriri

Пост лайкнули более 6,5 млн пользователей сети. В комментариях выразили восхищение фигурой исполнительницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супермодель Алла Костромичева продемонстрировала неидеальное тело в нижнем белье

"Горячая крошка", "Королева", "Некоторые вещи не нуждаются в подписи".

Американский рэпер 32-летний A$AP Rocky, настоящее имя которого Ракима Майерса, подтвердил слухи о том, что у него романтические отношения с барбадосской певицей 33-летней Рианной. Он назвал артистку любовью всей жизни. Слухи о том, что у звезд есть чувства друг к другу, появились еще в 2013 году. Тогда пара вместе выступала в мировом турне певицы - Diamonds. Впоследствии Рианна начала встречаться с саудовским бизнесменом-миллиардером Хасаном Джамилем. В прошлом году она разорвала отношения с ним. Считается, что Майерса и Рианна тогда же и начали встречаться.