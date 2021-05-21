"Затмевает миллионы других" - рэпер закрутил роман с Рианной

Слухи о том, что у звезд есть чувства друг к другу, появились еще в 2013 году. Фото: Reuters

Американский рэпер 32-летний A$AP Rocky, настоящее имя которого Ракима Майерса, подтвердил слухи о том, что у него романтические отношения с барбадосской певицей 33-летней Рианной. Он назвал артистку любовью всей жизни.

"Она затмевает миллион других. Она - та самая. Моя леди", - рассказал исполнитель во время интервью изданию CQ.

Слухи о том, что у звезд есть чувства друг к другу, появились еще в 2013 году. Тогда пара вместе выступала в мировом турне певицы - Diamonds. Впоследствии Рианна начала встречаться с саудовским бизнесменом-миллиардером Хасаном Джамилем. В прошлом году она разорвала отношения с ним. Считается, что Майерса и Рианна тогда же и начали встречаться.

В интервью Vogue поп-певица объявила, что хочет стать матерью в ближайшие 10 лет. A$AP Rocky отмечал, что это его вполне устраивает.

"Я готов стать отцом, если это мне суждено судьбой. Думаю, что был бы невероятным, чудесным, в целом потрясающим отцом. У меня был бы несказанно красивый ребенок", - говорил мужчина.

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Рианна больше внимания уделяет бизнесу: собственным брендам косметики, нижнего белья и одежды. С тех пор как вышел ее альбом Anti, прошло уже пять лет.

Исполнительница Рианна захватила сеть откровенными фотографиями. Звезда снялась в рекламе собственного бренда Savage X Fenty и представила весеннюю коллекцию нижнего белья.