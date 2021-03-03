"Плохая и свободная" Рианна эротично изгибалась в нижнем белье

Фото: instagram.com/savagexfenty

Исполнительница 32-летняя Рианна захватила сеть откровенными фотографиями. Звезда снялась в рекламе собственного бренда Savage X Fenty и представила весеннюю коллекцию нижнего белья.

Кадры из пикантной фотосессии опубликовали на официальной странице бренда в Instagram. Одну из фотографий подписали так: "Плохая и свободная, как Рианна". Артистка позировала в комплекте нижнего белья с цветочным принтом и халате.

"Будь плохой этой весной", - написали слоган кампании под роликом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

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Автором фотографий и видео стал немецкий фотограф Деннис Леупольд.

Барбадосская певица 32-летняя Рианна в очередной раз порадовала поклонников пикантным контентом. Звезда опубликовала в Instagram фото, на котором позирует топлесс в одних коротких шелковых шортах и ​​массивных украшениях. Свою пышную грудь артистка сексуально прикрыла рукой.