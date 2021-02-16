Сексуальность зашкаливает: Рианна прикрыла пышную голую грудь рукой

Барбадосская певица 32-летняя Рианна в очередной раз порадовала поклонников пикантным контентом.

Звезда опубликовала в Instagram фото, на котором позирует топлесс в одних коротких шелковых шортах и ​​массивных украшениях. Свою пышную грудь артистка сексуально прикрыла рукой.

Автор: instagram.com/badgalriri Барбадосская певица 32-летняя Рианна порадовала поклонников пикантным контентом

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"Когда Рopcaan сказал:" Я не хочу, чтобы ты сегодня носила нижнее белье, девочка", - подписала фото звезда.

Поклонники заценил снимок звезды, восхищаясь ее сексуальностью.

Недавно Рианна позировала в комплекте полупрозрачного нижнего белья красного цвета. Также одела пояс с подтяжками, латексные перчатки и чулки. Сексуальный образ ко Дню всех влюбленных дополнила ярким макияжем с красной помадой и многочисленными украшениями.