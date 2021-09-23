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четверг, 23 сентября 2021 17:14

Рианна продает свой роскошный особняк за $7,8 млн: фото изнутри
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Рианна выставила на продажу свой особняк в Голливуде за ,8 млн.
Фото: Redfin
Рианна выставила на продажу свой особняк в Голливуде за ,8 млн.
Рианна выставила на продажу свой особняк в Голливуде за ,8 млн.
Рианна выставила на продажу свой особняк в Голливуде за ,8 млн.
Рианна выставила на продажу свой особняк в Голливуде за ,8 млн.

Американская певица Рианна выставила на продажу свой роскошный особняк в Голливуде, который ранее сдавала в аренду за $35 тыс. в месяц.

Особняк 700 кв. м звезда хочет продать за $7,8 млн, передает The Mirror.

Дом расположен недалеко от имения музыканта Пола Маккартни на Голливудских холмах.

В нем шесть спален, восемь ванных комнат, несколько гостиных, бильярдная, домашний кинотеатр и тренажерный зал. Также на территории есть гостевой дом, парковка, бассейн, сад и гараж для большого количества автомобилей.

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Рианна приобрела имение в 2017 году и даже немного пожила в нем. Однако была вынуждена переехать из-за того, что на территорию особняка дважды врывались неизвестные.

Украинский певец 64-летний Павел Зибров впервые показал роскошный загородный особняк. На территории дома есть озеро, бассейн и фонтан - его привез из Италии. Также певец похвастался, что имеет баню и бильярд.

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