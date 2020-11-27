Резидент Армина ван Бюрена переосмыслил сингл Макса Барских

Релиз оригинальной версии Silence состоялся летом. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Silence - первый англоязычный релиз Макса Барских за последние 8 лет - обрел новое звучание. Резидент лейбла Армина ван Бюрена Armada Music переосмыслил песню в эстетике мелодик-хауса и добавил фирменные вкрапления прогрессив-транса.

Это первое сотрудничество Макса Барских с резидентом Armada Music Александром Поповым - знаковой фигурой в области электронной музыки. Попов - номинант престижной премии International Dance Music Awards, 3-кратный участник рейтинга TOP 150 лучших диджеев мира по версии авторитетного издания DJ Mag.

Новая версия Silence, продолжая экспансию Барских в европейскую танцевальную музыку, включена в компиляцию Alexander Popov "Interplay 2020" - подборку эксклюзивной и актуальной танцевальной музыки в миксе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макс Барских запустил мужскую коллекцию одежды собственного бренда

Релиз оригинальной версии Silence состоялся летом: трек собрал свыше 5 млн прослушиваний в официальных сообществах музыканта и встал в популярные плейлисты Spotify по всему миру - Нидерланды, Франция, Бельгия, Канада.

Певец Макс Барских порадовал поклонников новой песней "Silence". Эта композиция - первая англоязычная работа артиста после выхода альбома "Z.Dance" 2012 года. "Silence" - экспериментальная песня Барских, выполненная в стиле summer house. Композиция выпущена независимо от будущего альбома артиста "1990", и предназначена для летних вечеринок на яхтах, музыкальных фестивалей и танцевальных площадок под открытым небом.