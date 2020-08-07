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пятница, 07 августа 2020 16:44

"Музыка о веселье" - Макс Барских презентовал летний хит "Silence"

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Певец Макс Барских порадовал поклонников новой песней "Silence". Эта композиция - первая англоязычная работа артиста после выхода альбома "Z.Dance" 2012 года.

"Silence" - экспериментальная песня Барских, выполненная в стиле summer house. Композиция выпущена независимо от будущего альбома артиста "1990", и предназначена для летних вечеринок на яхтах, музыкальных фестивалей и танцевальных площадок под открытым небом.

Автор: Фото предоставлено пиар-агентом артиста
  "Silence" - экспериментальная песня Барских, выполненная в стиле summer house.
"Silence" - экспериментальная песня Барских, выполненная в стиле summer house.

"Я очень люблю расслабленную атмосферу летних дней и всего, что с этим связано. Яхтинг, быстрая езда в кабриолете, шумные компании с друзьями под открытым небом. "Silence" - это песня, созданная для настроения. Это музыка о веселье," - прокомментировал артист.

Новый трек Барских был избран официальным саундтреком secret party, проводимых агентством Pink Kiss по всему миру и объединяют в творческой коллаборации лучших фотографов, моделей, режиссеров и инфлюэнсеров.

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Автор: Фото предоставлено пиар-агентом артиста
  "Silence" - экспериментальная песня Барских, выполненная в стиле summer house.
"Silence" - экспериментальная песня Барских, выполненная в стиле summer house.

"Мы рады сообщить о начале нашего сотрудничества с режиссером и продюсером Аланом Бадоевым, невероятно талантливым музыкантом Максом Барских, и представить первый официальный саундтрек наших secret party. Для нас большая честь работать вместе с одним из самых известных украинских режиссеров, участвовать в создании лирического видео на песню "Silence", и иметь возможность получить профессиональные советы по повышению качества создаваемого нами видеоконтента," - рассказали представители Pink Kiss.

Pop-jazz певица Кристина Луговая представляет песню "Метаморфозы". Это уже вторая композиция с будущего альбома певицы, который Кристина планирует обнародовать в ближайшее время.

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