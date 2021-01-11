Режиссер Бадоев отпраздновал 40-летие в Доминиканской республике

Бадоев отметил 40-летие в компании близких. Фото: предоставлено пиар-агентом режиссера

10 января режиссер-клипмейкер Алан Бадоев отметил 40-летие. Он не изменяет собственным традициям и январь проводит в отпуске. Сценарист планировал отдохнуть в Индонезии, однако из-за карантина не удалось.

Бадоев изменил планы и отправился в Доминиканскую Республику. Сначала он поселился в вилле в Лас-Терренас на побережье Punta Bonita. Затем режиссер переехал в гостиницу в колониальном стиле - The Peninsula House. Его дом в стиле чарльстон-архитектуры XVIII в. расположен на склоне холма на высоте 300 м над уровнем моря. The Peninsula House дважды отмечали наградой "Выбор читателей" авторитетного издания для путешественников Condé Nast Traveler.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макс Барских представил трек в рамках арт-проекта

День рождения Алан Бадоев встретил в небольшой компании близких на частном побережье Esperanza Residence вблизи океана.

21 декабря украинская танцовщица Алена Шоптенко отметила 33-й день рождения. По случаю праздника она запостила в Instagram красивую фотографию, сделанную в частном доме возле леса.