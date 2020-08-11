Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года от Forbes

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года. Рейтинг опубликовали 11 августа на сайте журнала. Представители Forbes считали заработанные деньги актеров с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года.

Лидером рейтинга вновь стал американский актер Дуэйн Джонсон. В этом году он заработал $87,5 млн что меньше на $1,9 млн, чем в прошлом году. Только за съемки в сериале "Красное уведомления" (Red Notice, 2020), который осенью выйдет на стриминговом сервисе Netflix, Джонсон получил $23,5 млн.

Автор: Instagram Лидером рейтинга вновь стал Дуэйн Джонсон.

2-е место занял канадец Райан Рейнольдс. Он заработал $71,5 млн тоже благодаря съемкам в сериале "Красное уведомления" от Netflix, а также в кино "Шесть вне закона" (6 Underground, 2019).

Автор: Instagram На 2-ом месте - Райан Рейнольдс.

И на 3-м месте - Марк Уолберг ($58 млн). Американец участвовал в съемках фильма "Правосудие Спенсера" (Spenser Confidential, 2020), а еще был продюсером мини-сериала "МакМильйоны" (McMillions, 2020).

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Автор: Instagram 3-е место занял Марк Уолберг.

Киностудия Lionsgate планирует снять четвертую и пятую части американского боевика "Джон Вик" , как только Киану Ривз станет доступен в начале следующего года. Сейчас 55-летний канадский актер продолжает съемки в четвертой части "Матрицы".