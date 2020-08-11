Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года от Forbes

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года. Рейтинг опубликовали 11 августа на сайте журнала. Представители Forbes считали заработанные деньги актеров с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года.
Лидером рейтинга вновь стал американский актер Дуэйн Джонсон. В этом году он заработал $87,5 млн что меньше на $1,9 млн, чем в прошлом году. Только за съемки в сериале "Красное уведомления" (Red Notice, 2020), который осенью выйдет на стриминговом сервисе Netflix, Джонсон получил $23,5 млн.
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