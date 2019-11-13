Регина Тодоренко рассказывается подробности ссоры с Могилевской

Регина Тодоренко боялась встречаться с Натальей Могилевской. Фото: wworld.com.ua

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко впервые рассказала о ссоре с Натальей Могилевской. Конфликт произошел, когда решила уйти из группы REAL O.

"Я думала, что дело дойдет до суда. И в какой-то момент я просто сказала - не могу. И по состоянию здоровья ушла. Полтора месяца находилась в санатории. Пришлось предоставлять справку, что вот все мои снимки, вот выписки от врачей. Чтобы поверили", - вспоминает Регина в интервью программы "Жизнь известных людей".

По словам звезды, она боялась пересекаться с Могилевской на светских мероприятиях.

"Она со мной не общалась 6 лет и я не пыталась. Очень боялась сначала пересекаться на каких-то мероприятиях. Как только я ее видела, меня просто трясло. Я не представляю, что она пережила в тот момент. И мне очень хочется извиниться".

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Первая встреча звезд за много лет состоялась недавно, при выпуске шоу "Танцы со звездами".

Украинская телеведущая Регина Тодоренко впервые показала лицо сына, 8-месячного Майкла. На фото счастливая молодая мать позировала с Майклом, который был в подгузнике. Тодоренко посвятила сыну пост со словами любви.