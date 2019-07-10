Регина Тодоренко показала, как проходит медовый месяц с Владом Топаловым

Фото: @reginatodorenko

Молодожены Регина Тодоренко и Влад Топалов после 3-дневной свадьбы отправились в медовый месяц в Грецию.

Снимки с отдыха пара активно публикует в Instagram.

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На романтических фото влюбленные позировали у бассейна, на пляже, в номере отеля. Влюбленные делились в сети совместными фото.

Публикации молодоженов не устают комментировать подписчики.

"Регина божественная", "очень солнечная и красивая пара", "приятно смотреть на фото с отдыха", "лучшая пара".

Недавно стала известна стоимость свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.