Регина Тодоренко показала грудь после похудения на 20 кг

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала ряд фото с Бали, где отдыхает вместе с сыном Майклом и мужем Владом Топаловым. Комментаторы в соцсетях начали критиковать фотографии звезды в купальнике, отметив, что ее грудь куда-то "испарилась".

Бывшая певица ответила на замечания относительно размера бюста в Instagram.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Многих заинтересовало "исчезновение" моей груди. Скорее звоните в бюро розыска. Возможно, грудь похитили инопланетяне. Да, дорогие мои, так бывает, когда стремительно теряешь вес. Рассказать, как я похудела на 20 килограммов и куда пропала грудь 3-го размера?" - не без иронии спросила знаменитость.

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Телеведущая Регина Тодоренко шокирует поклонников все более высокой линией декольте. Звезда опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на Мальдивах.