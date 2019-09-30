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понедельник, 30 сентября 2019 15:33

Регина Тодоренко похвасталась неизвестными снимками со свадьбы
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Регина Тодоренко показала ранее невиданные свадебные снимки
Фото: instagram/reginatodorenko
Регина Тодоренко показала ранее невиданные свадебные снимки
Регина Тодоренко показала ранее невиданные свадебные снимки
Регина Тодоренко показала ранее невиданные свадебные снимки

Популярная ведущая Регина Тодоренко опубликовала серию ранее невиданных свадебных снимков.

"Как же это было красиво. Сегодня ночью залезла в свадебный фотоальбом и поняла, что хочу прожить этот день снова: чтобы мать крепила фату, а отец вел к жениху, чтобы гости танцевали под "Ах, Одесса", а затем, сидя на балкончике нашей виллы, обнявшись с Владом Топаловым, смотреть на вершину Везувия и загадывать желание", - написала певица в Insatgram под фото.

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В комментариях к фото поклонники в очередной раз отметили, что Регина имела потрясающий вид на свадьбе: "Невероятно красиво", "Какая же Регина шикарная", "Как изящно и красиво. Просто высота красоты".

Украинская телеведущая Регина Тодоренко впервые показала лицо сына, 8-месячного Майкла. Снимками с малышом звезда поделилась в Instagram. На фото счастливая молодая мать позировала с Майклом, который был в подгузнике. Тодоренко посвятила сыну пост со словами любви.

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Дата
30
сентября

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