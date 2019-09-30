Регина Тодоренко похвасталась неизвестными снимками со свадьбы

Фото: instagram/reginatodorenko

Популярная ведущая Регина Тодоренко опубликовала серию ранее невиданных свадебных снимков.

"Как же это было красиво. Сегодня ночью залезла в свадебный фотоальбом и поняла, что хочу прожить этот день снова: чтобы мать крепила фату, а отец вел к жениху, чтобы гости танцевали под "Ах, Одесса", а затем, сидя на балкончике нашей виллы, обнявшись с Владом Топаловым, смотреть на вершину Везувия и загадывать желание", - написала певица в Insatgram под фото.

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В комментариях к фото поклонники в очередной раз отметили, что Регина имела потрясающий вид на свадьбе: "Невероятно красиво", "Какая же Регина шикарная", "Как изящно и красиво. Просто высота красоты".

Украинская телеведущая Регина Тодоренко впервые показала лицо сына, 8-месячного Майкла. Снимками с малышом звезда поделилась в Instagram. На фото счастливая молодая мать позировала с Майклом, который был в подгузнике. Тодоренко посвятила сыну пост со словами любви.