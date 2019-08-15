Регина Тодоренко едва удержала пышную грудь в тесном бюстгальтере

Телеведущая Регина Тодоренко порадовала поклонников снимками, на которых видно пышный бюст.
"Горячие" фотографии знаменитость разместила в Instagram.
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На фотографии Тодоренко появилась в кружевном бюсте черного цвета, который эффектно подчеркнул пышную грудь девушки. На лице Регины был легкий макияж с акцентом на розовые губы.
"Когда сын спит, я навожу марафет. С уставшей мамы с пучком на голове превращаюсь в красавицу", - подписала соблазнительные селфи Тодоренко.
Фолловеры в миг отреагировали на новые снимки звезды.
"Регина, вы такая красивая", "очень хороший кадр", "солнечная красавица", "что за буфера?", "как у тебя такая форма груди сохранилась?", "грудь, что надо", "ох и износилась ты, Региночко".
Недавно телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась соблазнительным снимком в купальнике.
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