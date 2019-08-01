Редкие фото беременной Меган Маркл попали в сеть

Фото: @sussexroyal

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась с поклонниками редкими фото, на которых позировала беременной.

Снимки жена принца Гарри опубликовала на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Меган начала сотрудничество с демократическим британским брендом Marks and Spencer, чтобы выпустить лимитированную коллекцию, средства из которой будут отправлены в организацию Smart Works.

На опубликованной черно-белой фотографии жена принца Гарри позирует в твидовом платье и держит руками округлый живот. На других снимках показана Меган во время работы и обсуждения идей.

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Линейка одежды появится в продаже уже с сентября 2019 года.

"Герцогиня будет поддерживать коллектив, который поможет оснастить женщин Smart Works ключевыми предметами первой необходимости для рабочей одежды, когда они заходят на рабочее место", - отмечается в публикации.

Недавно Меган Маркл разработала обложку для сентябрьского номера глянцевого журнала British Vogue. В течение лета герцогиня стала звездным редактором издания Vogue. Новую обложку экс-актриса украсила снимками 15 знаменитостей, которых Маркл выбрала самостоятельно.