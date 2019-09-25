Развелась и год не живет с мужем: Яну Соломко заподозрили в романе с американским певцом

Украинская певица 30-летняя Яна Соломко, более известная под ником SOYANA, развелась и уже год не живет с мужем Олегом Солодуховым.

Об этом сообщил сам экс-возлюбленный звезды отечественным СМИ.

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На странице в Instagram Соломко разместила совместное фото с американским певцом Джейсоном Деруло. Исполнительница назвала мужчину другом и поздравила с днем ​рождения.

Автор: @yana.solo Яну Соломко заподозрили в романе с американским певцом Джейсоном Деруло.

После совместного снимка Солодухов написал пост в Facebook, в котором рассказал подробности личной жизни с Яной.

"Как я понимаю, "друзья" перестали быть тайной. Официально. Чтобы избежать дальнейших вопросов и домыслов, спешу сообщить - мы с Яной уже год не живем вместе и официально в разводе. Яне желаю всего наилучшего во всех ее начинаниях. Но в этой шоу-бизнесовой движушке я был лишний. Искренне желаю ей быть счастливой ", - заявил экс-супруг Соломко.

Певица Яна Соломко и Олег Солодухов поженились в 2014 году в Доминикане. У пары есть общая дочь Кира. Исполнительница всегда опровергала слухи о разводе с мужем и настаивала на том, что трудности бывают в каждой семье, но это не повод для расставания.