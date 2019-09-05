Разведенная Каминская подразнила идеальным телом

Фото: instagram.com/naikydfashion

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась горячими фото и видео с отдыха в Греции. Звезда в компании подруг нежится на солнце на белоснежной яхте.

На опубликованных в Instagram фото певица позирует в сексуальном сине-зеленом купальнике, который выгодно подчеркивает ее стройную фигуру и длинные ноги.

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"Хотите длинные ноги на фото? Идеальный купальник", - подписала один из снимков певица.

Однако не всем поклонникам такой купальник пришелся по душе. Некоторым не понравилось то, что посадка трусиков оказалась ну слишком высокой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NKD Fashion (@naikydfashion) 4 Сен 2019 в 4:56 PDT

Украинская певица Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский 2 июля официально развелись. Поженились в июле 2014 года. Имеют 2 общих детей - 4-летнего сына Леонарда и 3-летнюю дочь Лауру.