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четверг, 05 сентября 2019 08:52

Разведенная Каминская подразнила идеальным телом
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Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась горячими фото с отдыха в Греции
Фото: instagram.com/naikydfashion
Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась горячими фото с отдыха в Греции
Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась горячими фото с отдыха в Греции

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась горячими фото и видео с отдыха в Греции. Звезда в компании подруг нежится на солнце на белоснежной яхте.

На опубликованных в Instagram фото певица позирует в сексуальном сине-зеленом купальнике, который выгодно подчеркивает ее стройную фигуру и длинные ноги.

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"Хотите длинные ноги на фото? Идеальный купальник", - подписала один из снимков певица.

Однако не всем поклонникам такой купальник пришелся по душе. Некоторым не понравилось то, что посадка трусиков оказалась ну слишком высокой.

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Публикация от NKD Fashion (@naikydfashion)

Украинская певица Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский 2 июля официально развелись. Поженились в июле 2014 года. Имеют 2 общих детей - 4-летнего сына Леонарда и 3-летнюю дочь Лауру.

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Дата
05
сентября

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