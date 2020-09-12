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суббота, 12 сентября 2020 08:44

"Разруха и бродяги на территории" - Екатерина Кухар раскритиковала положение дел в Хореографическом училище
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Екатерина Кухар призывает спонсоров поддержать хореографическое училище
Фото: Андрей Корень
Екатерина Кухар призывает спонсоров поддержать хореографическое училище
Екатерина Кухар призывает спонсоров поддержать хореографическое училище
Екатерина Кухар призывает спонсоров поддержать хореографическое училище
Екатерина Кухар призывает спонсоров поддержать хореографическое училище

Известная балерина Екатерина Кухар дала большое откровенное интервью, в котором рассказала о плачевном состоянии Киевского государственного хореографического училища, подкрепив свои слова фотографиями. Невооруженным глазом видим удручающие состояние балетного храма искусства. В интервью изданию ELLE.ua Екатерина прямо рассказывает настоящие положение дел, как она планирует менять ситуацию, что уже успела сделать, а также призналась о том какая у нее сейчас зарплата.

Отвечая на вопрос, ушла ли она из театра, балерина сказала:

"Я сейчас работаю по творческому совместительству. Когда поступило предложение возглавить хореографическое училище, то конечно важным условием с моей стороны была возможность продолжать танцевать, вот уже 26 сентября буду танцевать "Кармен-сюиту", готовим для любителей и почитателей балета и моды интригующий сюрприз. Я не готова бросить большое искусство, зрителей и сцену и отдаться исключительно административной деятельности. Мне кажется, в нескольких ипостасях я сделаю гораздо больше для искусства".

Свою зарплату директора училища Екатерина Кухар назвала прямо и без стеснения:

"Моя директорская зарплата составляет шесть тысяч гривен. Учитывая мои звания, выслугу лет, стаж, я перешла на полставки в Национальном оперном театре, чтобы здесь получать шесть тысяч. Как мы можем говорить о заинтересованности работать преподавателем? Такими темпами мы убьем у будущего поколения желание к преподавательской деятельности в государственных учреждениях. Это будет непрестижно, а скорее наоборот".

"Проблем в училище очень много – говорит Екатерина – даже с приусадебной территорией, которая на сегодняшний день застроена несанкционированными гаражами, которая не охраняется, по которой свободно ходят бродяги. Конечно, очень приятно, что даже люди без опереженного места жительства тянутся к прекрасному и хотят там жить, но мне бы хотелось, чтоб у детей перед глазами была другая картина, чтоб гуляя по территории училища, ученики чувствовали себя в безопасности и комфорте" - призналась балерина.

По словам балерины ее основной приоритет сейчас – это создание условий для обучения студентов.

"Дети не могут учиться в такой разрухе, пользоваться этими душевыми и санузлами, – негодует прима. – Но исправить это не так просто: сначала ты составляешь дефектные акты, вносишь их в бюджет на следующий год, затем подаешь этот бюджет на рассмотрение, и он должен пройти еще огромное количество бюрократических инстанций.

Как мы можем прививать детям самое красивое искусство, самое нежное, трепетное, когда срабатывает теория разбитых окон? Как можно привить им красоту, если они живут в таких условиях? Если идти с ребенком по улице, где сплошь и рядом все в мусоре, он волей-неволей тоже начнет разбрасывать фантики, считая, что так и должно быть".

Однако несмотря на все сложности у балерины не опускаются руки:

"Делать ремонт государственного учреждения за счет родителей я не хочу, это моя позиция. Министерство культуры всячески пытаются нам помогать и способствовать. Несмотря на то, что в принципе на этот год финансирование уже было распланировано.Для того чтоб начать в следующее году ремонт, мы должны подготовить проектную документацию, есть общий бюджет для этой документации, а есть сумма которую будут стараться выделить, на часть проектной документации раньше, для ремонта кампуса. Поскольку они понимают всю сложность ситуации, идут на встречу детям и нам.

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Но даже в этом случае есть бюрократические сложности. Для этого мы должны объявить тендер через "Прозорро", но там тоже непростая схема. В этих тендерах всегда выигрывает та компания, которая предлагает бюджет меньше заявленной нашей суммы. Такая же схема по питанию. Например, на четырехразовое питание одного ребенка государство приблизительно выделяет 83 гривен в день. Мы объявляем тендер и много лет подряд его выигрывала компания, которая заявляла свою цену на питание одного ребенка – 57 гривен в день. В эту стоимость должна входить еще и работа людей, которые готовят, электричество, доставка пищи. Вместо того, чтобы бороться за качество, они борются за самую низкую цену. Хотя, в конечном счете, именно мы несем ответственность за то, что едят ученики".

Также она надеется на небезразличных людей с открытым сердцем, на меценатов и спонсоров, которые смогут поддержать детей и с их помощью можно будет начать ремонт уже в этом году.

Балерина Национального театра оперы и балета им. Т. Шевченко Екатерина Повар была назначена и.о. директора Киевского государственного хореографического училища. Об этом сообщает пресс служба Министерства культуры и информационной политики.

7 июля новоназначенного руководительницу представила коллективу училища заместитель министра культуры и информационной политики Лариса Петасюк.

"Екатерина является выпускницей этого заведения, поэтому хорошо знает и понимает все его проблемы. И мы как профильное Министерство ожидаем, что в статусе руководителя она эффективно их решит и выведет на новый качественный уровень подготовку наших будущих экз!" - отметила заместитель министра.

Автор: Валерия Радзиевская
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