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среда, 09 сентября 2020 22:48

Екатерина Кухар в обольстительном платье украсила обложку глянца

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  Екатерина Кухар считает, что в балете нужно работать головой
Екатерина Кухар считает, что в балете нужно работать головой

Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар стала главной героиней сентябрьского номера Cosmopolitan. Некоторые кадры балерина обнародовала на своей странице в Instagram, а также поделилась впечатлениями от съемки.

В интервью балерина вспомнила о своем неудачном свидании, о том, как воспринимает ситуацию, где она не права, о том, что изменилось за время карантина, о новой должности, о хэйтерах, о женской зависти и о многом другом.

"В балете, к сожалению, как и в любой другой профессии, есть место мизогинии. Мир не совершенен. Но это удел слабых, не креативных и лишённых творческого мышления личностей. В балете, как и в жизни, есть два типа людей – ведущие и ведомые. Первые – лидеры, задают тон группе, их ставят в первую линию, по центру, для того, чтоб остальные подтягивались за ними. Вторые наследуют и копируют их. Так и в жизни, есть смелые люди, которые выступаю флагманами, которые готовы задавать ритм и брать ответственность, а есть те, кто всю жизнь предпочитает смотреть на жизнь других и что-то за ними повторять, в лучшем случае, в худшем, просто им завидовать" - поделилась прима-балерина.

В своем Instagram Катерина Кухар написала: "18 лет назад, когда я отработала первые в своей жизни три сезона на сцене, я дала своё первое в жизни интервью для журнала @cosmopolitan. До сих пор помню свой главный профессиональный инстайт, который я вынесла в свои двадцать и который до сих пор хранится в том номере "Ноябрь 2002": "В балете нужно работать головой".

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Спустя года я рада снова вернуться на страницы своего первого журнала. Для сентябрьского номера я примерила несколько ярких образов, провела тест-драйв @porscheua и дала большое интервью с новыми инсайтами", - отметила балерина.

Балерина Национального театра оперы и балета им. Т. Шевченко Екатерина Повар была назначена и.о. директора Киевского государственного хореографического училища.

Автор: Валерия Радзиевская
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