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суббота, 25 сентября 2021 23:46

Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
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Модель 26-летняя Деми Роуз, которую в сети прозвали "британской Ким Кардашьян", показала поклонникам жаркие фотографии. Снимки опубликовала в Instagram.

Деми Роуз порадовала поклонников пикантными фото.
Фото: Instagram.com/ demirose
Деми Роуз порадовала поклонников пикантными фото.
Деми Роуз порадовала поклонников пикантными фото.
Деми Роуз порадовала поклонников пикантными фото.

Звезда появилась на живописном побережье Атлантического океана. Для фотосессии Роуз одела только стринги и сетчатую юбку. Позируя топлесс, модель прикрыла пышную грудь рукой.

На других фотографиях Деми появилась в красной кружевном белье, держа яблоко.

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Модель 26-летняя Деми Роуз устроила фотосессию на балконе отеля с живописным видом. Для фото модель надела тесное белье и кружевной корсет.

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