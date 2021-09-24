Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой

Модель 26-летняя Деми Роуз, которую в сети прозвали "британской Ким Кардашьян", показала поклонникам жаркие фотографии. Снимки опубликовала в Instagram.

Фото: Instagram.com/ demirose

Звезда появилась на живописном побережье Атлантического океана. Для фотосессии Роуз одела только стринги и сетчатую юбку. Позируя топлесс, модель прикрыла пышную грудь рукой.

На других фотографиях Деми появилась в красной кружевном белье, держа яблоко.

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Модель 26-летняя Деми Роуз устроила фотосессию на балконе отеля с живописным видом. Для фото модель надела тесное белье и кружевной корсет.