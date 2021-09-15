В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии

Фото: @demirose

Модель 26-летняя Деми Роуз, которую в сети прозвали "британской Ким Кардашьян", порадовала поклонников серией соблазнительных фото.

Фотографии с отдыха в Италии появились в Instagram.

Роуз устроила фотосессию на балконе отеля с живописным видом. Для фото модель надела тесное белье и кружевной корсет. Элементы нижнего белья едва скрывали интимные части тела Деми. Корсет и бюст были расшиты бисером, пайетками и камнями.

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"Где мечты и фантазии реальны", - подписала соблазнительные снимки модель.

Поклонники пришли в восторг от новых фото звезды.

"Идеальная фигура", "какие пышные формы", "девушка - мечта", "ты слишком красивая для этого мира".

Британская модель Деми Роуз продолжает делиться с поклонниками горячими фото. На этот раз красавица опубликовала в Instagram пикантные фото с отдыха. Она релаксировала на набережной на пляжном диване. На фоне стояла стильная сумка Christian Dior.