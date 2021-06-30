Ради третьего брака Мэрилин Монро приняла иудаизм

1 июля 1956 года киноактриса и модель Мэрилин Монро вышла замуж за драматурга Артура Миллера. Это был третий и последний брак кинозвезды.

Впервые они встретились на светском рауте в 1951 году. Женщина влюбилась в писателя. Поэтому долгое время отказывала другим поклонникам на предложение выйти замуж. В женитьбе со звездой повезло чемпиону по бейсболу Джо Ди Маджо. 14 января 1954 в мэрии Сан-Франциско прошла церемония бракосочетания актрисы и бейсболиста. Их брак продержался девять месяцев.

После развода со спортсменом Монро начинает активно заниматься в актерской школе, проводить долгие репетиции и читать книги. Через четыре года после знакомства Миллер и Монро встречаются снова. Впоследствии поняли: дружеские отношения перешли в романтические. Почти год втайне виделись.

Миллер был родом из состоятельной еврейской семьи. В 34 года стал обладателем Пулитцеровской премии. Его называли литературной совестью американского общества. В студенческие годы он женился на католичке Мэри. Вместе воспитывали двоих детей.

В конце концов писатель оформил развод. Брак с Монро заключил 1 июля 1956 года. Миллер был евреем, поэтому актриса приняла иудаизм. Пара сыграла свадьбу по еврейскому обычаю в Нью-Йорке.

Автор: salfetki.org.ua Мэрилин Монро вышла замуж за Артура Миллера

Драматург через несколько недель после свадьбы записал в дневнике: "Мне кажется, что она маленький ребенок, и я ее ненавижу". Модель увидела это и была шокирована. Возникла ссора. Пара ссорилась и потому, что Монро любила веселое общество: устраивала дома шумные репетиции с песнями и танцами. Раздраженный Миллер, забрав собаку, часами гулял на улице.

Ситуация усложнялась и тем, что писатель за два года совместной жизни с Монро не написал качественных произведений. Критики называли его подкаблучником. Миллер впал в депрессию.

Монро продолжала сниматься в фильмах. Постоянно переживала из-за неудачных беременностей: актриса всегда хотела иметь детей и в каждом браке пыталась забеременеть. За время брака с писателем было три выкидыша. Она впадала в депрессию, страдала бессонницей и глотала успокоительное, иногда смешивая его с алкоголем.

После многочисленных конфликтов супруги решили разорвать отношения. 20 января 1961 года они развелись. После этого Миллер не стеснялся критиковать их отношения. Официальной причиной развода была "несходство характеров".

Знаменитая блондинка умерла через полтора года после развода. Драматург на похороны не пришел.

Через три года после смерти актрисы Миллер написал пьесу "После грехопадения". Посвятил своему неудачному браку. В образе нервной и неуравновешенной главной героини зрители увидели намек на Монро. Во время премьеры спектакля в Париже публика освистала писателя и забросала его тухлыми яйцами.

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Впоследствии в сети появились архивные видеозаписи Монро за 1956 год. Ее друг и фотограф Милтон Грин опубликовал записи со свадьбы актрисы и Миллера.

1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе родилась Норма Джин Мортенсон, которая стала известной на весь мир как Мерилин Монро - киноактриса и певица. Ее образ стал одним из самых культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры. Мать будущей звезды, киномонтажница Глэдис Бейкер, имела несколько любовников, поэтому неизвестно от кого из них родилась Норма. Глэдис страдала расстройствами психики, поэтому ребенка забирали в приемные семьи.