Родилась секс-символ 1950-х

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1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе родилась Норма Джин Мортенсон, которая стала известной на весь мир как Мерилин Монро - киноактриса и певица. Ее образ стал одним из самых культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры.

Жизнь в приюте и работа на авиационном заводе

Мать будущей звезды, киномонтажница Глэдис Бейкер, имела несколько любовников, поэтому неизвестно от кого из них родилась Норма. Глэдис страдала расстройствами психики, поэтому ребенка забирали в приемные семьи.

Одной из опекунш девочки была лучшая подруга Глэдис - Грейс Макки. Она позволяла Норме носить макияж и завивать волосы. Они вместе ходили в кинотеатры, формируя в Нормы увлечение кинофильмами и актерским искусством. Именно Грейс сказала Норме, что когда-то та станет кинозвездой.

"Когда мне было пять лет, думаю, что тогда я и захотела стать актрисой. Я любила играть. Мне не нравился мир вокруг меня, потому что он был мрачноватый, но я любила играть дома. Мир на экране настолько большой, а я была маленьким ребенком, который находился в полном одиночестве. Так я влюбилась в кино", - рассказывала Мэрилин Монро в интервью журналу "Life".

1935 Грейс МакКи вышла замуж за Эрвина Годарда и отдала девятилетнюю Норму в Лос-Анджелесский сиротский приют.

С начало 1938 года Норма некоторое время живет у тети Ани Ловер в Ван Найс возле Лос-Анджелеса. Там идет в среднюю школу. Когда тетя начинает болеть, девочку снова забирают в приют.

Чтобы избежать очередного приюта, 16-летняя Норма вступает в брак с 21-летним Джеймсом Догерти, после чего покидает школу и селится в него. Через год после свадьбы муж устроился в торговый порт и отбыл к Тихому Океану. При отсутствии мужа Норма идет работать на авиационный завод. Армейский фотограф Дэвид Коновер предлагает стать моделью для снимков должны поддерживать боевой дух солдат. Позирует за $5 в час.

Автор: wikipedia.org В течение 1947-1962 годов с участием Мэрилин Монро в США сняли 30 лент. Была одной из самых кассовых актрис, но при этом зарабатывала меньше других звезд Голливуда

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Наиболее амбициозная и трудолюбивая модель: первый успех, роли в кино и любовь

В 1945 году Норма красит волосы в платиновый цвет и берет псевдоним Мэрилин Монро. В нем сочетает фамилию бабушки и имя бродвейской дивы Мэрилин Миллер. Работает моделью. Ее лицо 33 раза появляется на обложках журналов. По словам руководителя агентства Еммелайна Снивелы, Монро была одной из самых амбициозных и трудолюбивых моделей.

Накануне Рождества 1945 года Догерти поставил перед женой ультиматум: либо сниматься для журналов или брак с ним. 13 сентября 1946-го пара рассталась. Мэрилин подписывает контракт со студией ХХ Century Fox и начинает сниматься в эпизодах.

В 1953 году Мэрилин становится первой девушкой журнала Playboy, ее позиция как главного секс-символа подтвердилась. В следующем году выходит за бейсболиста Джо Ди Маджо. Через два года расстается. Тот хочет идеальную семью, а не жену с задранной до пояса юбкой. Такой образ прилипает к Мэрилин после фильма "Зуд седьмого года".

В Монро вспыхивает роман с драматургом Артуром Миллером.

"Я внезапно увидел в ней трагизм и глубину во взгляде. Она могла так смотреть на цветок, будто никогда раньше не видела ничего подобного. Мне захотелось спасти самую красивую девушку Америки ", - вспоминал Миллер.

Актриса также влюбляется в драматурга.

"У него ум мощнее, чем у любого из мужчин, которых я знала. Уж кто-кто, а Миллер увидит во мне меня, а не Монро!" - рассказывала Мэрилин о любимом.

В то время Артура судят за отказ сотрудничать с комиссией по антиамериканской деятельности. Мэрилин ездит на слушание дела, поддерживает. Получив слово на заседании, драматург объявляет о намерении жениться на Монро. Вся страна считает его борцом за свободу, почти революционером. К этому добавляется заявление о браке с сексапильной блондинкой. Он оказывается на вершине популярности.

Развеяла образ гламурной блондинки

Монро заявляет, что устала от одинаковых сексуальных ролей. Год изучает актерское мастерство. После фильма "Автобусная остановка" критики пишут, что она развеяла образ гламурной блондинки и проявила себя актрисой.

В 1959 году за роль в фильме "В джазе только девушки" получает премию "Золотой глобус".

В 1961-м расстается с Артуром Миллером. Лечится в психиатрической больнице от депрессии.

Автор: wikipedia.org В течение 1947-1962 годов с участием Мэрилин Монро в США сняли 30 лент. Была одной из самых кассовых актрис, но при этом зарабатывала меньше других звезд Голливуда

Ее провокационное выступление, 19 мая 1962 года, по случаю юбилея президента США Джона Кеннеди называют одной из самых скандальных событий ХХ в. В зале ждали более 15 тыс. человек. Мэрилин задерживалась. Ведущий несколько раз в шутку объявлял ее выход. Она подбежала к микрофону маленькими шагами. Когда же сбросила белую норковую шубу - зал ахнул. Была в полупрозрачном платье телесного цвета. Оно так облегало тело, казалось, что актриса голая.

"С днем ​​рождения, господин президент", - спела Монро. Затем продолжила: "Спасибо, господин президент, за все, что вы сделали, за все битвы, которые вы выиграли".

Это знаменитое появление стало одним из последних ярких выступлений Мэрилин Монро. Менее чем за три месяца, 5 августа в 1962-м, ее нашли мертвой. Похороны организовал и оплатил второй муж Джо Ди Маджо. Он позволил прийти только родственникам и близким друзьям. Похоронили актрису на Вествудському кладбище.

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Всего в течение 1947-1962 годов с участием Мэрилин Монро в США сняли 30 лент. Среди них "Ниагара", "Джентльмены предпочитают блондинок", "Зуд седьмого года" и "В джазе только девушки". Была одной из самых востребованных и самых кассовых актрис, но при этом зарабатывала меньше других звезд Голливуда. Причина - невыгодный контракт со студией ХХ Century Fox. Ее самый большой гонорар составлял $200 тыс. За съемки в фильме "Что-то должно случиться" 1962-го. Для сравнения, Элизабет Тейлор за "Клеопатру" в следующем году получила $1 млн.