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среда, 17 июля 2019 14:37

Пышные бедра и тонкая талия: Деми Роуз показала шикарную фигуру
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Деми Роуз показала аппетитную фигуру в откровенном наряде
Фото: @demirosemawby
Деми Роуз показала аппетитную фигуру в откровенном наряде
Деми Роуз показала аппетитную фигуру в откровенном наряде
Деми Роуз показала аппетитную фигуру в откровенном наряде

Британская манекенщица Деми Роуз продолжает радовать поклонников откровенными снимками, на которых позирует почти обнаженной.

Сексуальные фотографии 24-летняя девушка опубликовала в Instagram.

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Роуз позировала в черном в белый горошек кроп-топе с огромным декольте. На лице Деми был яркий макияж.

"Улыбайтесь всему, что случается с вами. Не потому, что жизнь легка и совершенна, а потому, что вы решили быть счастливыми и благодарными за все хорошие вещи, которые у вас есть", - подписала пост модель.

Поклонники засыпали Розу комплиментами.

"Ты такая светлая и энергичная", "моя девочка, ты такая красивая", "твоя улыбка невероятная", "прекрасная внутри и снаружи".

Недавно Insta-модель Деми Роуз поделилась откровенным видео, на котором демонстрировала аппетитную фигуру.

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