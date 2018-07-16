Пышнотелые дизайнерши бикини примерили свои сексуальные творения на себе

Дизайнеры Девин Бругман и Наташа Окли с подругами Каролин Вриланд и Джесс Мейр отправились на отдых в Майами.

Девушки примерили купальники на пышных фигурах из коллекции Девин и Наташи.

Дизайнеры занимаются разработкой и дизайном купальников Monday Swimwear и спортивной экипировкой для женщин Monday Active.

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Другая диазайнерка откровенных купальников, которые так любят звезды, Бьянка Элоиз начала бренд в 2014, среди ее клиенток так же Ким Кардашьян.

Именно в бикини этого бренда Ким Кардашьян продемонстрировала во всей красе свои ягодицы.

"Это пригломшломиво, как быстро получил успеха бренд", - говорит в интервью изданию Daily Mail Australia.

"Начала с маленькой коллекции для женщин как я, с пышными ягодицами, грудью и маленькой талией. Моей целью всегда было делать купальники и бикини для реальных женских тел. Я практически выросла в купальнике", - говорит дизайнер.

Ранее в купальнике бренда появилась в своем клипе Гранде и Ники Минаж в клипе Side by Side.