Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье

Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова, променявшая профессиональный спорт на откровенные фотосессии, продолжает радовать пользователей пикантными снимками.

Звезда сети часто показывается в соблазнительных образах. Обнажает подтянутое тело и пышные формы. Пополнения ее смелого контента ждут более 2,1 млн подписчиков в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мисс идеальная грудь шокирует эротическим контентом на пляже

Спортсменка поделилась фотографией, на которой предстала в белом кружевном комплекте нижнего белья. Фотосессию устроила в постели.

Фото: instagram.com/luciajavorcekova

Яворчекова поразила сеть позированием топлес. Голую грудь прикрыла руками. Модель соблазнительно смотрела в объектив камеры.