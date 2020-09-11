Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу

Фото: instagram.com/kyliejenner

Американская предпринимательница и модель 22-летняя Кайли Дженнер радует поклонников сексуальными фотографиями. Публикует фото в Instagram.

На серии снимков молодая миллиардерша эротично позировала в серебристом топе и джинсах. Образ дополнили ожерелье и браслет.

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Поклонники отметили аппетитные формы Дженнер и засыпали звезду комплиментами в комментариях.

Модель и миллиардерша 22-летняя Кайли Дженнер опубликовала откровенные фото в Instagram. На последней фотографии Дженнер сексуально позировала в бело-красном полосатом топе. Образ дополнила шляпой и красной помадой.