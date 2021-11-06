Пышногрудая фитнес-модель обольщает рельефным телом в бикини

Американская фитнес-модель и блогер Кейтлин Рунк волнует подписчиков откровенными снимками. Звезда сети публикует кадры с пикантных фотосессий, на которых позирует в бикини и комплектах нижнего белья.

Недавно Рунк показала фото в Instagram, на котором оказалась мокрой и в коричневом купальнике. Устроила фотосет на пляже.

"Твой самый большой конкурент – это ты сам", – смотивировала подписчиков фитнес-модель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Холостячка" в нижнем белье, Майли Сайрус топлесс и Клум без трусов - что публикуют звезды в сети

Фото: instagram.com/katelyn_runck

Американская модель 30-летняя Кейтлин Рунк отдыхает на тихоокеанском побережье в Малибу. На фотографиях девушка позирует в раздельном купальнике с леопардовым принтом, демонстрируя пышную грудь и идеальный пресс.