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воскресенье, 05 сентября 2021 23:46

Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
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Кейтлин Рунко вдохновляет спортивной формой
Фото: instagram.com/katelyn_runk
Кейтлин Рунко вдохновляет спортивной формой
Кейтлин Рунко вдохновляет спортивной формой
Кейтлин Рунко вдохновляет спортивной формой
Кейтлин Рунко вдохновляет спортивной формой

Американская фитнес-блогер и модель 30-летняя Кейтлин Рунк отдыхает на тихоокеанском побережье в Малибу. С курорта делится смелыми фотографиями со своими подписчиков в Instagram.

На новых фотографиях девушка позирует в раздельном купальнике с леопардовым принтом, демонстрируя пышную грудь и идеальный пресс.

Также Кейтлин появилась в спортивном топе и леггинсах. Она часто рекламирует спортивную одежду мировых брендов.

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4 сентября, американская певица Бейонсе отметила 40-летний юбилей. В этом году звезда установила рекорд по количеству наград "Грэмми" среди женщин - на сегодня она получила 28 статуэток. Также в этом году журнал Rolling Stone поместил клип артистки Formation на первое место в списке 100 лучших музыкальных видео всех времен.

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