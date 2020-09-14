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понедельник, 14 сентября 2020 12:08

Пышногрудая дизайнер бикини публикует горячие фото с отдыха
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Дизайнер и бикини-модель родом из Гавайи, США, 28-летняя Дэвин Бругман радует подписчиков эротическими фотографиями из отпуска в Мексике. Публикует фото в Instagram.

Соблазнительная американка позирует на фоне океана в леопардовом раздельном купальнике, щеголяя аппетитными формами.

Дизайнер поражает откровенными фото
Фото: instagram.com/devinbrugman
Дизайнер поражает откровенными фото
Дизайнер поражает откровенными фото
Дизайнер поражает откровенными фото
Дизайнер поражает откровенными фото

Когда модель была 21-летней, она основала компании A Bikini A Day и Monday Swimwear вместе с подругой Натальей Окли. Девушки создают сексуальные купальники. Их старт в бизнесе был рискованным, но впоследствии это дело принесло им миллионы прибыли и популярность.

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Но Бругман известна не только благодаря дизайнерским бикини. Подписчики, которых насчитывается уже более 1,3 млн., увлекаются фигурой и откровенными фото модели.

Провокационная модель 25-летняя Матильда Танто в который раз радует подписчиков сексуальными фотографиями. Публикует фото в Instagram. Француженка на снимке позирует полностью обнаженной на балконе, с которого можно хорошо разглядеть Эйфелеву башню. В руках держит бокал.

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