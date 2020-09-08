Пышногрудая Деми Роуз скрыла аппетитные прелести книгой

Провокационная модель родом из Британии 25-летняя Деми Роуз опубликовала жаркие фотографии в Instagram.
На серии снимков пышногрудая Роуз соблазнительно позирует, прикрывая аппетитные прелести книгой Ibiza Bohemia. Образ дополнила солнцезащитными очками.
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"Проживаю лучше жизнь", - подписала фотографии модель.
Британская модель 25-летняя Деми Роуз продолжает радовать поклонников откровенными фотографиями. Публикует фото в Instagram. Провокационная Роуз для фотосессии надела черно-белый раздельный купальник и соблазнительно позирует на последних фотографиях.
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