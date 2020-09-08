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вторник, 08 сентября 2020 19:03

Пышногрудая Деми Роуз скрыла аппетитные прелести книгой
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Соблазнительная британка показала горячие фото с отдыха
Фото: instagram.com/demirose
Соблазнительная британка показала горячие фото с отдыха
Соблазнительная британка показала горячие фото с отдыха
Соблазнительная британка показала горячие фото с отдыха
Соблазнительная британка показала горячие фото с отдыха

Провокационная модель родом из Британии 25-летняя Деми Роуз опубликовала жаркие фотографии в Instagram.

На серии снимков пышногрудая Роуз соблазнительно позирует, прикрывая аппетитные прелести книгой Ibiza Bohemia. Образ дополнила солнцезащитными очками.

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"Проживаю лучше жизнь", - подписала фотографии модель.

Британская модель 25-летняя Деми Роуз продолжает радовать поклонников откровенными фотографиями. Публикует фото в Instagram. Провокационная Роуз для фотосессии надела черно-белый раздельный купальник и соблазнительно позирует на последних фотографиях.

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