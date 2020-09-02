Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами

Фото: instagram.com/demirose

Британская модель 25-летняя Деми Роуз продолжает радовать поклонников откровенными фотографиями. Публикует фото в Instagram.

Провокационная Роуз для фотосессии надела черно-белый раздельный купальник и соблазнительно позирует на последних фотографиях. Девушка дополнила образ длинной цепочкой, солнцезащитными очками. Также к косе прикрепила перья.

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"Ты привлек мое внимание", - обольстительно подписала модель фото.

Провокационная модель 25-летняя Деми Роуз хвастала откровенными фото в своем Instagram. Соблазнительная британка на последних фотографиях позировала в синем сплошном купальнике, щеголяя пышными формами.