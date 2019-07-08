Пышногрудая Деми Роуз показала безупречное тело

Деми Роуз опубликовала откровенный снимок в сети. Фото: @demirosemawby

Британская модель Деми Роуз, которая своими формами напоминает Ким Кардашьян, порадовала поклонников новым соблазнительным снимком.

Фото в откровенном белье Роуз опубликовала в Instagram.

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На черно-белой фотографии модель позировала в топе в горошек и крошечных трусах.

Снимок создал звездный фотограф Грегорио Кампос.

"Позволь открыть тебе мое сердце", - подписала откровенную фотографию Деми.

Поклонники модели начали активно комментировать пост.

"Роскошная, как всегда", "до безумия красивая", "словно кукла", "ты бескрылый ангел", "очень горячо".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Rose (@demirosemawby) 7 Июл 2019 в 9:40 PDT

Недавно Insta-модель Деми Роуз поделилась с подписчиков откровенным видео, на котором демонстрировала фигуру.