Пышногрудая Деми Роуз показала безупречное тело

Британская модель Деми Роуз, которая своими формами напоминает Ким Кардашьян, порадовала поклонников новым соблазнительным снимком.
Фото в откровенном белье Роуз опубликовала в Instagram.
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На черно-белой фотографии модель позировала в топе в горошек и крошечных трусах.
Снимок создал звездный фотограф Грегорио Кампос.
"Позволь открыть тебе мое сердце", - подписала откровенную фотографию Деми.
Поклонники модели начали активно комментировать пост.
"Роскошная, как всегда", "до безумия красивая", "словно кукла", "ты бескрылый ангел", "очень горячо".
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Недавно Insta-модель Деми Роуз поделилась с подписчиков откровенным видео, на котором демонстрировала фигуру.
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