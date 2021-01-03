Пышногрудая Деми Роуз подорвала сеть новыми сексуальными образами

Британская модель 25-летняя Деми Роуз, которая уже несколько недель отдыхает на Ибице, не устает радовать фолловеров откровенными снимками и сексуальными образам.

На новых фото супермодель позирует на балконе в нюдовом обтягивающем платье, что идеально подчеркнуло ее пышные формы. Сквозь тонкую ткань одежды были заметны соски Деми.

"Благодарна за зимнее солнце", - подписала она фото Instagram.

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На других снимках звезда позирует в сексуальной шелковой комбинации небесного цвета. Она подобрала модную длину меди и дополнила такой образ босоножками на каблуках. При этом пышная грудь едва вмещается в ее наряде.

Фото: instagram.com/demirose

Недавно Деми Роуз позировала в национальном парке Серенгети вблизи Танзании. Для сафари модель выбрала потрясающий наряд - корсет с леопардовым принтом, что не скрывал ее пышные прелести. Сексуальный образ дополнила широкополой шляпой.