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вторник, 13 августа 2019 01:37

Прозрачное платье и сексуальное белье: Деми Роуз засветилась в пикантном образе
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Деми Роуз показала пикантные образы в сети
Фото: @demirosemawby
Деми Роуз показала пикантные образы в сети
Деми Роуз показала пикантные образы в сети
Деми Роуз показала пикантные образы в сети

Британская фотомодель Деми Роуз поделилась серией снимков в сексуальных образах.

Сейчас звезда отдыхает на Бали и постит оттуда пикантные фото в Instagram.

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Девушка позировала перед камерой в черном белье и платье с сеткой черезкоторую было четко видно нижнее белье. Образ Роуз довершали солнцезащитные очки и яркий макияж.

Комментаторы пришли в восторг от образа Деми.

"О боже, нереальная фигура", "прекрасная", "лучшая королева в мире", "обожаю это платье".

Недавно Insta-модель Деми Роуз показал откровенный образ, в котором посетила ночной клуб с подругой.

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