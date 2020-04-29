Проведут грандиозный благотворительный марафон в помощь медикам

Фото: https://ubb.org.ua

3 мая на телеканале "1+1" пройдет благотворительный марафон в формате онлайн-концерта. Собранные средства пойдут на помощь врачам, которые спасают жизнь больным COVID-19

Среди ведущих марафона - Лидия Таран и Маричка Падалко, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, а также Дмитрий Комаров.

Артисты в формате онлайн концерта будут петь из домов. Среди выступающих будут MONATIK, Тина Кароль, Оля Полякова, Время и Стекло, ПТП, NK.

"Сейчас жизненно необходимо помочь врачам. Поскольку они находятся в очень сложных условиях и не могут обеспечить себя самостоятельно нужными вещами. Это уже факт. Мы можем изменить это вместе. Я думаю, что каждый из нас может сделать определенный вклад и помочь врачам", - сказала ведущая Неля Шовкопляс.

По данным Минздрава Украины, количество случаев заболеваний COVID-19 среди украинских врачей постоянно растет. Приняли решение поддержать украинских медиков и провести благотворительный музыкальный марафон "Ты не один" для сбора средств на приобретение средств индивидуальной защиты для них - респираторов, защитных костюмов, перчаток и другого оборудования.

Первым вкладом в рамках марафона стали средства телеканала "1+1", собранные от голосования и продажи рекламы во время финала "Голоса страны-10", который состоялся в воскресенье.

Мафон начнется 3 мая в 21:00 в эфире телеканала "1+1" и завершится 8 мая. В последний день объявят сумму сбора. Смс со словами поддержки врачам можно будет отправлять на номер 88001. Стоимость одного благотворительного сообщения будет 20 грн - для абонентов предоплаченной мобильной связи Киевстар, Vodafone, lifecell и абонентов 3Mob.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голос страны-10: чем закончился суперфинал

Пожертвования поступят Украинской бирже благотворительности. Она вместе с общественной платформой РазомUA приобретет спецодежду, оборудование и средства защиты для врачей. К работе привлекли около 600 волонтеров. С сегодняшнего дня до 8 мая, благотворительный взнос на любую сумму можно сделать онлайн на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

Активисты по всему миру собирают деньги для поддержки пожилых людей, детей и медиков. Челлендж предусматривает произвольное пожертвование в благотворительные фонды. #AllinChallenge запустили голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Самый щедрый поклонник сможет сыграть эпизодическую роль вместе с актерами в новом фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочного Луны". Актер Мэтью МакКонахи тоже поддержал акцию вкладом и предложил фанатам присоединиться к нему на футбольном матче в Техасском университете.