"Просили по 1-2 тыс. грн" - жених Тринчер признался, сколько заплатил людям за тату с ее лицом

Жених певицы Анны Тринчер скандальный блогер Александр Волошин, шокировавший аудиторию подарком на День влюбленных, рассказал, сколько заплатил людям за татуировки в честь избранницы.

Волошин рассказал, что одна из татуировок была сделана на голове. Деталями сюрприза для любимой он поделился в программе "Слава+".

"Я думал какой-то сюрприз сделать необычный... у меня в голове была картинка. Я знал, что она о**еет. С самого начала это было не для хайпа, а чтобы удивить ее", - объяснил Волошин.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

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Блогер рассказал, что людей его команда искала в разных сообществах. Кроме этого объявление сделал и тату-салон. В результате согласилось 14 человек – у кого-то было изображение на руке, ноге, груди, у одного из мужчин – на затылке.

С самого начала Волошин выделил на сюрприз $10 тыс. Но в итоге все обошлось в разы дешевле. Люди просили всего 1-2 тыс. грн. И только мужчина, которому сделали тату на голове, взял $300.

Певица, блогер и актриса Анна Тринчер рассекретила детали отношений с блогером-женихом Александром Волошином. Звезда сериала "Школа" поделилась, какие у пары есть традиции. Для нее и любимого главным является завтрак. "Даже если у меня съемки в 9:00-10:00, стараемся встать в 7:00, чтобы хорошо позавтракать. Для нас это действительно важно. И мы не сидим в телефонах, не решаем какие-то вопросы, а посвящаем момент друг другу, общаемся, шутим, что-то придумываем", - сказала исполнительница.