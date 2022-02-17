Анна Тринчер ошеломила поклонников необычным сюрпризом от жениха

Певица Анна Тринчер шокировала поклонников нестандартным подарком от жениха, скандального блогера, Александра Волошина.

В День влюбленных Волошин повел любимую в тату-салон. 14 желающих сделали портретные татуировки в честь Тринчер. Об этом блогер рассказала в Instagram.

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Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Не жалею ли я, что выбрала лучшего и романтического мужчину, который ради меня готов на поступки, от которых у других волосы дыбом и мурашки? – Нет. Не рано ли я определилась с тем, с кем хочу прожить всю жизнь? – Нет" , – написала исполнительница.

По словам Волошина, на реализацию замысла у него и команды было чуть больше суток. Потому все тату покрыты специальной защитной пленкой.

Блогер и певица 20-летняя Анна Тринчер осуществила свою мечту. Актриса посветила увеличенной до третьего размера грудью в сети. Звезда, которая выходит замуж за скандального блогера 24-летнего Александра Волошина, поделилась первыми после операции фото. Также Тринчер ответила на вопросы подписчиков на закрытой странице в Instagram.