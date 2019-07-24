Пропал интерес: почему развелись Слава и Эдгар Каминских

Известна причина развода Славы и Эдгара Каминских. Фото: sobkor.net

Украинская певица Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский 2 июля официально развелись, но только сейчас стала известна причина разрыва.

На развод подал мужчина, но пара не разглашала подробностей расставания.

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В едином реестре судебных дел опубликовали официальную причину развода Славы и Эдгара Каминских.

"Свои исковые требования Эдгар мотивировал тем, что семейная жизнь с ответчиком не сложилась", говорилось в сообщении.

Каминский утверждал, что после рождения детей они со Славой начали отдаляться.

"Исчез интерес друг к другу. Они имеют разные характеры и взгляды на жизнь. В последнее время стороны фактически проживают в одном помещении, но не поддерживают брачные отношения, не ведут общее хозяйство. Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможно, в связи с чем иск удовлетворили, брак расторгли ", - говорится на сайте суда.

Эдгар и Слава Каминские поженились в июле 2014 года. Имеют 2 общих детей - 4-летнего сына Леонарда и 3-летнюю дочь Лауру. Развод Каминских активно обсуждают в сети.