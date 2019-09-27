Продюсер Винника нашел виновного за скандальный флешмоб

После акции Винника внесли в базу "Миротворца"

Продюсер Александр Горбенко заявил, что Олег Винник не знал деталей флешмоба, в котором принял участие вместе с россиянами. Вся ответственность лежит на организаторах акции, которые не сообщили ему детали.

Об этом он сказал на совместной с певцом пресс-конференции.

"Вся коммуникация, которая происходила с проектом "Всеммир" была с моей стороны. Я только на финальных точках вводил артиста в курс дела", - сказал Горбенко.

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По его словам, он получил предложение от продюсера из Москвы об участии во флешмобе к Международному дню мира. Ему сказали, что акция международная и к ней присоединятся также Анджелина Джоли, Алессандро Сафина, Леонардо ДиКаприо, группа "Рамштайн". О россиянах речь не шла.

Украинцы записали видео по стандартам организаторов и выслали по электронной почте. Когда вышел полный ролик, Горбенко попросил удалить из него часть с Винником.

"Я сразу написал организаторам, чтобы убрали кусок с Олегом. Потому что это должна была быть нарезка слов людей мира. Ни о каком клипе с артикуляцией людей под слова этой песни нам сказано не было", - отметил он.

При этом Горбенко подчеркнул, что "на их совести" то, что Винника вставили в клип.