Притула поделился воспоминаниями об отце и показал семейные фото

Телеведущий Сергей Притула рассказал о своем советском детстве и поделился воспоминаниями об отце.

"Поездки на море, ловля креветок марлей. Это было не совсем комфортно детство", - рассказал Притула "Новому каналу".

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Ведущий вспомнил как жил на море без комфортных условий, но несмотря на это он был счастлив.

"Ты едешь на Азовское море, живешь неизвестно в каком пансионате, берешь электрокипятильник и в литровой банке кипятишь воду. Света нет, никаких удобств. Но ты счастлив, потому что с мамой и папой вы ловите крабов и креветок".

Притула отметил, что от отца унаследовал некоторые привычки. К сожалению, Дмитрий Притула умер от рака 2005 года. Он был председателем городского совета, директором почты и руководителем райавтодора.

"Любовь к путешествиям мне, пожалуй, передалась от отца. Мы отправлялись в длительные поездки. Могли поехать из Збаража на берег Азовского моря, - вспоминает Притула. - Сейчас ловлю себя на том, что люблю ездить за рулем на расстоянии в тысячу-полторы километров. Пока еду, рассортировываю все ежедневные мысли, раскладываю все заботы по полочкам".





У Сергея Притулы и жены Екатерины уже подрастают сын Дмитрий и дочь Соломия. 25 мая ведущий "Нового канала" стал многодетным отцом: у супругов родилась дочь Стефания.