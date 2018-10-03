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среда, 03 октября 2018 14:41

Пришлось копать яму: Арсен Мирзоян представил философский клип
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В основе клипа тема бытия, пути человека и его места в этом мире
Фото: пресс-служба
Певец Арсен Мирзоян с режиссером Олегом Борщевским
В основе клипа тема бытия, пути человека и его места в этом мире
В основе клипа тема бытия, пути человека и его места в этом мире
В основе клипа тема бытия, пути человека и его места в этом мире

Певец Арсен Мирзоян вместе с режиссером Олегом Борщевским презентовали короткометражный фильм "1000 раз". В его основе тема бытия, пути человека и его места в этом мире.

Закрытая презентация состоялась в столичном клубе "Caribbean Club". Мероприятие посетили Фагот, Олег Собчук (лидер группы SKAI), Соломия Витвицкая, Kishe, Алексей Мочанов, Тоня Матвиенко, Анжелика Рудницкая, Мария Бурмака, DJ Tapolsky, группа ADAM и многие другие.

Далее видеоработу отправят на несколько независимых украинских и зарубежных кинофестивалей, поэтому в сеть его выкладывать не планируют. Артист и режиссер представили музыкальное видео, которое было взято за основу фильма.

"У нас получилась философская притча о поиске настоящих ценностей. Идея возникла как отклик на вечные вопросы о правильности жизненного пути и поиска смысла существования человека. Главный герой роет яму в поисках клада, но остановится ли он, когда найдет его?", - прокомментировал Олег Борщевский.

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Съемки заняли один день под Киевом, а пост-продакшн длился месяц. Всего над созданием фильма работали 30 человек. По словам Борщевского, больше со съемочной команды досталось именно Мирзояну, которому пришлось копать до конца съемок.

В мае Арсен Мирзоян выпустил провокационный клип на песню "Идиоты" с четвертого студийного альбома "Слова и Ноты". В нем он решил рассказать о моментальной влюбленности и раскованности.

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