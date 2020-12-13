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воскресенье, 13 декабря 2020 23:46

Принарядилась для сафари: раскованная Деми Роуз поразила фанатов
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Деми Роуз ошеломила фанатов сексуальными снимками.
Фото: instagram.com/demirose
Деми Роуз ошеломила фанатов сексуальными снимками.
Деми Роуз ошеломила фанатов сексуальными снимками.
Деми Роуз ошеломила фанатов сексуальными снимками.
Деми Роуз ошеломила фанатов сексуальными снимками.

Британская модель 25-летняя Деми Роуз порадовала поклонников новыми снимками, которые запостила в Instagram.

Звезда позировала в национальном парке Серенгети вблизи Танзании. Для сафари модель выбрала потрясающее наряд - корсет с леопардовым принтом, что не скрывал ее пышные прелести. Сексуальный образ дополнила широкополой шляпой.

За несколько часов фотографии Роуз набрали полмиллиона лайков и почти 4000 положительных комментариев.

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Американская модель Дезире Шлотц поразила поклонников новыми фотографиями в Instagram. Дезире позировала в мини-юбке и коротком топе, едва прикрыл ее прелести.

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