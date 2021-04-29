Прикрылся растением: Бедняков голышом позировал в ванной

Телеведущий Андрей Бедняков удивил фанатов откровенным фото.
Шоумен опубликовал в Іnstagram снимок, на котором голый позирует в ванной. На фотографии звезда едва прикрыл интимное место растением.
"Перед тем, как надел плащ и пошел в парк", – подписал он фото.
Коллеги тоже решили посмеяться над ним:
"Мелколистовых растений дома нет?" – спросила телеведущая и певица 32-летняя Леся Никитюк.
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Шоумен Владимир Остапчук поделился пикантным кадром с отдыха, где позировал полностью голый на террасе виллы на фоне Индийского океана. Интимное место возлюбленная звезды прикрыла киви.
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