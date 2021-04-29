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четверг, 29 апреля 2021 11:29

Прикрылся растением: Бедняков голышом позировал в ванной
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Телеведущий Андрей Бедняков удивил фанатов откровенным фото.

Шоумен опубликовал в Іnstagram снимок, на котором голый позирует в ванной. На фотографии звезда едва прикрыл интимное место растением.

"Перед тем, как надел плащ и пошел в парк", – подписал он фото.

Фото: instagram.com/biedniakov

Коллеги тоже решили посмеяться над ним:

"Мелколистовых растений дома нет?" – спросила телеведущая и певица 32-летняя Леся Никитюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини

Шоумен Владимир Остапчук поделился пикантным кадром с отдыха, где позировал полностью голый на террасе виллы на фоне Индийского океана. Интимное место возлюбленная звезды прикрыла киви.

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