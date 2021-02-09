Прикрыла обнаженную грудь рукой: Jerry Heil показала фигуру

Украинская певица оголила тело в соцсети. Фото: afisha.lviv.ua

Украинская певица Jerry Heil показала обнаженную фигуру. На странице в Instagram она продемонстрировала подписчикам свою физическую форму.

Звезда появилась в одних спортивных штанах, прикрыв обнаженную грудь рукой.

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"Как же круто подтягивается тело после айкуна!" - написала девушка.

Украинская певица Jerry Heil опубликовала видеоролик, на котором показывается с бритой головой. Фанаты разделились на несколько групп. Одним понравились радикальные изменения внешности артистки. Другие предположили, что это макияж к Хэллоуину.