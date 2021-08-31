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вторник, 31 августа 2021 17:31

Престижно и дорого: где учатся дети украинских звезд
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Завтра начинается новый учебный год. Канун полон хлопот не столько для детей, как для родителей. Прежде всего это финансовые затраты.

Сколько обходится обучения детей украинским звездам, читайте в материале Gazeta.ua.

Дочери-двойняшки Арабелла и Мирабелла артистки Камалии и ее мужа-миллионера Мохаммада Захура учатся в Киевском филиале престижной Международной британской школе. Все предметы преподают на английском языке, ученики обязательно носят школьную форму. За каждого ребенка родители платят $20-25 тыс. в год.

Автор: Instagram.com/kamaliyaofficial
  Двойняшки Арабелла и Мирабелла артистки Камалии учатся в престижной Международной британской школе.
Двойняшки Арабелла и Мирабелла артистки Камалии учатся в престижной Международной британской школе.

В этом же заведении учится младшая дочь исполнительницы Веры Брежневой 11-летняя Сара. Ранее в этой школе училась и старшая дочь Соня Киперман. Сейчас девушке 20 лет и она студентка колледжа в Лос-Анджелесе в США.

Автор: Instagram.com/ververa
  Младшая дочь Веры Брежневой учится в Международной британской школе в Киеве, а старшая Соня - студентка гуманитарного колледжа в Лос-Анджелесе
Младшая дочь Веры Брежневой учится в Международной британской школе в Киеве, а старшая Соня - студентка гуманитарного колледжа в Лос-Анджелесе

Дочери певицы Оли Поляковой Мария и Алиса учатся в элитной государственной гимназии Киева с углубленным изучением французского языка. Обучение бесплатное, но девочки дополнительно занимаются музыкой и изучением некоторых предметов. Также Мария и Алиса посещают уроки плавания и верховой езды.

Автор: Instagram.com/polyakovamusic
  Дочери Оли Поляковой Мария и Алиса учатся в одной из элитных государственных гимназий Киева
Дочери Оли Поляковой Мария и Алиса учатся в одной из элитных государственных гимназий Киева

Сын Тины Кароль Вениамин учится в одной из самых престижных учебных школ Лондона Repton Preparatory School. Заведение расположено в живописной местности - в поселке Формарк графства Дербишир. За обучение сына певица платит около 1 млн грн в год.

Также Вениамин увлекается музыкой - играет на фортепиано и барабанах. Занимается фехтованием и регби.

Автор: Instagram.com/1plus1.ua
  Сын Тины Кароль Вениамин учится в одной из самых престижных учебных школ Лондона
Сын Тины Кароль Вениамин учится в одной из самых престижных учебных школ Лондона

Старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут 15-летняя Злата Митчелл учится в элитной Печерской международной школе. Год обучения там стоит от $24 тыс., а уроки проводят только на английском языке. Сын 5-летний Валерий и дочь 4-летняя Евдокия также будут учиться в этой школе.

Автор: Instagram.com/ freimutolia
  Старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут 15-летняя Злата Митчелл учится в элитной Печерской международной школе
Старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут 15-летняя Злата Митчелл учится в элитной Печерской международной школе

Сын телеведущего и актера Сергея Притулы Дмитрий учится в лицее "Подол" №100. Там преподают предметы на украинском языке, но ученики параллельно изучают английский и немецкий. В школе есть большая библиотека с конференц-залом, игровая комната, театральная студия и компьютерные классы.

Автор: Instagram.com/siriy_ua
  Сын телеведущего и актера Сергея Притулы Дмитрий учится в лицее «Подол» №100.
Сын телеведущего и актера Сергея Притулы Дмитрий учится в лицее «Подол» №100.

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Психолог Наталья Ежова дала советы, как подготовить детей к учебе. После летних каникул сложно вернуться к школьному распорядку, поэтому она рассказала, как облегчить переходный этап. Ведущая реалити "Эксы" на "Новом канале" отметила, что собирать одежду в школу надо вместе с ребенком.

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