Престижно и дорого: где учатся дети украинских звезд

Завтра начинается новый учебный год. Канун полон хлопот не столько для детей, как для родителей. Прежде всего это финансовые затраты.

Сколько обходится обучения детей украинским звездам, читайте в материале Gazeta.ua.

Дочери-двойняшки Арабелла и Мирабелла артистки Камалии и ее мужа-миллионера Мохаммада Захура учатся в Киевском филиале престижной Международной британской школе. Все предметы преподают на английском языке, ученики обязательно носят школьную форму. За каждого ребенка родители платят $20-25 тыс. в год.

Автор: Instagram.com/kamaliyaofficial Двойняшки Арабелла и Мирабелла артистки Камалии учатся в престижной Международной британской школе.

В этом же заведении учится младшая дочь исполнительницы Веры Брежневой 11-летняя Сара. Ранее в этой школе училась и старшая дочь Соня Киперман. Сейчас девушке 20 лет и она студентка колледжа в Лос-Анджелесе в США.

Автор: Instagram.com/ververa Младшая дочь Веры Брежневой учится в Международной британской школе в Киеве, а старшая Соня - студентка гуманитарного колледжа в Лос-Анджелесе

Дочери певицы Оли Поляковой Мария и Алиса учатся в элитной государственной гимназии Киева с углубленным изучением французского языка. Обучение бесплатное, но девочки дополнительно занимаются музыкой и изучением некоторых предметов. Также Мария и Алиса посещают уроки плавания и верховой езды.

Автор: Instagram.com/polyakovamusic Дочери Оли Поляковой Мария и Алиса учатся в одной из элитных государственных гимназий Киева

Сын Тины Кароль Вениамин учится в одной из самых престижных учебных школ Лондона Repton Preparatory School. Заведение расположено в живописной местности - в поселке Формарк графства Дербишир. За обучение сына певица платит около 1 млн грн в год.

Также Вениамин увлекается музыкой - играет на фортепиано и барабанах. Занимается фехтованием и регби.

Автор: Instagram.com/1plus1.ua Сын Тины Кароль Вениамин учится в одной из самых престижных учебных школ Лондона

Старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут 15-летняя Злата Митчелл учится в элитной Печерской международной школе. Год обучения там стоит от $24 тыс., а уроки проводят только на английском языке. Сын 5-летний Валерий и дочь 4-летняя Евдокия также будут учиться в этой школе.

Автор: Instagram.com/ freimutolia Старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут 15-летняя Злата Митчелл учится в элитной Печерской международной школе

Сын телеведущего и актера Сергея Притулы Дмитрий учится в лицее "Подол" №100. Там преподают предметы на украинском языке, но ученики параллельно изучают английский и немецкий. В школе есть большая библиотека с конференц-залом, игровая комната, театральная студия и компьютерные классы.

Автор: Instagram.com/siriy_ua Сын телеведущего и актера Сергея Притулы Дмитрий учится в лицее «Подол» №100.

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Психолог Наталья Ежова дала советы, как подготовить детей к учебе. После летних каникул сложно вернуться к школьному распорядку, поэтому она рассказала, как облегчить переходный этап. Ведущая реалити "Эксы" на "Новом канале" отметила, что собирать одежду в школу надо вместе с ребенком.